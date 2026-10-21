Keysight Technologies Aktie

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WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035

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Keysight Technologies-Performance im Blick 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.10.2016 wurden Keysight Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Keysight Technologies-Aktie an diesem Tag 32,49 USD wert. Bei einem Keysight Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 307,787 Keysight Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 334,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102 850,11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 928,50 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Keysight Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 57,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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