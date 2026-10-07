Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Rentabler Keysight Technologies-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Keysight Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,763 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Keysight Technologies-Aktie auf 388,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,07 USD wert. Das entspricht einem Plus von 196,07 Prozent.
Jüngst verzeichnete Keysight Technologies eine Marktkapitalisierung von 65,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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