S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Keysight Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Keysight Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 185,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 53,833 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 690,14 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 10.11.2026 auf 291,46 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 56,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Keysight Technologies einen Börsenwert von 48,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at