Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Keysight Technologies-Investmentbeispiel
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Keysight Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 166,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 59,992 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 341,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 457,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,57 Prozent vermehrt.
Der Keysight Technologies-Wert an der Börse wurde auf 62,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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