Keysight Technologies Aktie

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WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035

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Profitabler Keysight Technologies-Einstieg? 28.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Keysight Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Keysight Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 170,04 USD. Bei einem Keysight Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,588 Keysight Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 197,66 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Anteils am 27.10.2026 auf 336,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 97,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Keysight Technologies bezifferte sich zuletzt auf 57,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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