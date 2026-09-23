Keysight Technologies Aktie

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WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035

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Lohnende Keysight Technologies-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Keysight Technologies-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Keysight Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,47 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 31,776 Keysight Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 036,54 USD, da sich der Wert eines Keysight Technologies-Papiers am 22.09.2026 auf 347,32 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 003,65 Prozent.

Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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