Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Investmentbeispiel
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Keysight Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,786 Keysight Technologies-Aktien. Die gehaltenen Keysight Technologies-Anteile wären am 17.11.2026 792,56 USD wert, da der Schlussstand 284,45 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 692,56 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Keysight Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 48,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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