S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Keysight Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 132,30 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Keysight Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,586 Keysight Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 25 201,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 333,42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 152,02 Prozent vermehrt.

Keysight Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at