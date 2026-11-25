So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Keysight Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 195,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Keysight Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,116 Keysight Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 392,71 USD, da sich der Wert einer Keysight Technologies-Aktie am 24.11.2026 auf 272,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,27 Prozent vermehrt.

Keysight Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at