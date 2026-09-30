S&P 500-Papier Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Keysight Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Keysight Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Keysight Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Keysight Technologies-Papier an diesem Tag bei 174,92 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 57,169 Keysight Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 20 618,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360,65 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 106,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Keysight Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 61,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at