So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kimberly-Clark-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 103,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 96,376 Kimberly-Clark-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 143,60 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Anteils am 19.11.2026 auf 105,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,44 Prozent erhöht.

Kimberly-Clark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at