Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Frühe Investition 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimberly-Clark-Investment verlieren können.

Am 14.08.2021 wurde das Kimberly-Clark-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 136,48 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,733 Kimberly-Clark-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,11 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 13.08.2026 auf 110,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,89 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Kimberly-Clark belief sich zuletzt auf 36,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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