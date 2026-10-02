Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Kimberly-Clark-Investmentbeispiel
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Kimberly-Clark-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Kimberly-Clark-Aktie an diesem Tag 119,01 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kimberly-Clark-Aktie investiert, befänden sich nun 8,403 Kimberly-Clark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,71 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 792,71 USD, was einer negativen Performance von 20,73 Prozent entspricht.
Am Markt war Kimberly-Clark jüngst 32,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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