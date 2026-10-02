S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Kimberly-Clark-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Kimberly-Clark-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Kimberly-Clark-Aktie an diesem Tag 119,01 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kimberly-Clark-Aktie investiert, befänden sich nun 8,403 Kimberly-Clark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 792,71 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 792,71 USD, was einer negativen Performance von 20,73 Prozent entspricht.

Am Markt war Kimberly-Clark jüngst 32,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at