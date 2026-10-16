S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kimberly-Clark-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Kimberly-Clark-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 120,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Kimberly-Clark-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,830 Kimberly-Clark-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,37 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Anteils am 15.10.2026 auf 104,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,63 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Kimberly-Clark eine Börsenbewertung in Höhe von 33,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at