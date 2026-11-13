Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Kimberly-Clark-Performance im Blick
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Kimberly-Clark-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 112,91 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investierten, hätten nun 8,857 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 949,34 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 12.11.2026 auf 107,19 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,07 Prozent verringert.
Kimberly-Clark wurde am Markt mit 66,78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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