Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Lukrative Kimberly-Clark-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.10.2021 wurden Kimberly-Clark-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 132,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,262 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 356,06 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 08.10.2026 auf 97,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,44 Prozent verringert.
Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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