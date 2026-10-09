Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Lukrative Kimberly-Clark-Anlage? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kimberly-Clark eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.10.2021 wurden Kimberly-Clark-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 132,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, hätte er nun 75,262 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 356,06 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 08.10.2026 auf 97,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,44 Prozent verringert.

Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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