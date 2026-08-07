Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Frühes Investment 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kimberly-Clark-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kimberly-Clark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128,58 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 77,773 Kimberly-Clark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimberly-Clark-Aktie auf 108,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 450,77 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,49 Prozent verringert.

Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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