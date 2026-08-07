Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Frühes Investment
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Kimberly-Clark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128,58 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 77,773 Kimberly-Clark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimberly-Clark-Aktie auf 108,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 450,77 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,49 Prozent verringert.
Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kimberly-Clark Corp.
|94,65
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.