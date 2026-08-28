S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kimberly-Clark-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Kimberly-Clark-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Kimberly-Clark-Aktie an diesem Tag 128,72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hat, hat nun 77,688 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 109,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 544,13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,56 Prozent verringert.

Alle Kimberly-Clark-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at