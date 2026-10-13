Kimco Realty Aktie

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WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095

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Lohnende Kimco Realty-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Kimco Realty-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,751 Kimco Realty-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,03 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Papiers am 12.10.2026 auf 22,32 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,03 Prozent.

Der Börsenwert von Kimco Realty belief sich jüngst auf 14,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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