Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Profitable Kimco Realty-Investition?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Kimco Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,32 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Kimco Realty-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,982 Kimco Realty-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 778,36 USD, da sich der Wert einer Kimco Realty-Aktie am 04.09.2026 auf 23,60 USD belief. Mit einer Performance von -22,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 15,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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