S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Kinder Morgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kinder Morgan-Papier an diesem Tag 26,73 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 37,411 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 31,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 196,03 USD wert. Mit einer Performance von +19,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Kinder Morgan wurde am Markt mit 71,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at