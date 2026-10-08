S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Kinder Morgan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Kinder Morgan-Papier bei 16,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,150 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,69 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Papiers am 07.10.2026 auf 31,82 USD belief. Mit einer Performance von +95,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 71,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at