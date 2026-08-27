S&P 500-Papier Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kinder Morgan-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kinder Morgan-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,658 Kinder Morgan-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,14 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Papiers am 26.08.2026 auf 32,02 USD belief. Das entspricht einem Plus von 49,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 68,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at