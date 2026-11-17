Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag bei 24,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 408,330 Kraft Heinz Company-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 236,83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,37 Prozent gesteigert.

Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at