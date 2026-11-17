Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Kraft Heinz Company-Performance im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag bei 24,49 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 408,330 Kraft Heinz Company-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 236,83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,37 Prozent gesteigert.
Kraft Heinz Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,70 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
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