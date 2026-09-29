Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Kraft Heinz Company-Einstieg? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag 33,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 29,727 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 23,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 700,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,96 Prozent abgenommen.

Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 27,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

mehr Nachrichten