Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Profitabler Kraft Heinz Company-Einstieg?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag 33,64 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 29,727 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 23,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 700,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,96 Prozent abgenommen.
Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 27,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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