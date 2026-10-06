Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Kraft Heinz Company-Investition im Blick
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Kraft Heinz Company-Papier an diesem Tag 37,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,738 Kraft Heinz Company-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 21,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 847,39 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 847,39 USD entspricht einer negativen Performance von 41,53 Prozent.
Kraft Heinz Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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