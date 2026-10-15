Kroger Aktie

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WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Lukratives Kroger-Investment? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kroger-Aktien verdienen können.

Die Kroger-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,27 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,980 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 63,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 017,59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 101,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Kroger eine Börsenbewertung in Höhe von 35,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

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