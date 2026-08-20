Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Rentable Kroger-Anlage? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kroger-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kroger-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 306,654 Kroger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 255,44 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 72,55 Prozent.

Kroger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

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