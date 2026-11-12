S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kroger-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Kroger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kroger-Papier 33,52 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Kroger-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 298,329 Kroger-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (69,49 USD), wäre die Investition nun 20 730,91 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 730,91 USD entspricht einer Performance von +107,31 Prozent.

Der Marktwert von Kroger betrug jüngst 40,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at