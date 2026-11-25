So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,79 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,954 L3Harris Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (258,08 USD), wäre die Investition nun 246,28 USD wert. Mit einer Performance von +146,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

L3Harris Technologies wurde am Markt mit 47,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at