L3Harris Technologies Aktie

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WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

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L3Harris Technologies-Investition im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.09.2023 wurde das L3Harris Technologies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das L3Harris Technologies-Papier bei 172,72 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 57,897 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 249,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 454,61 USD wert. Mit einer Performance von +44,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete L3Harris Technologies eine Marktkapitalisierung von 46,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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