Das wäre der Verdienst eines frühen L3Harris Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das L3Harris Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 220,00 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das L3Harris Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,455 L3Harris Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 260,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 851,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 48,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at