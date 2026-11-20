Vor Jahren in Las Vegas Sands eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Las Vegas Sands-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 38,26 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,614 Anteilen. Die gehaltenen Las Vegas Sands-Anteile wären am 19.11.2026 102,80 USD wert, da der Schlussstand 39,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,80 Prozent gesteigert.

Las Vegas Sands wurde am Markt mit 24,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at