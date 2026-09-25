S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Las Vegas Sands von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Las Vegas Sands-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,90 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,100 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 38,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,43 USD wert. Mit einer Performance von +4,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Las Vegas Sands wurde am Markt mit 25,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at