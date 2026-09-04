S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Las Vegas Sands-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Las Vegas Sands-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,93 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hat, hat nun 18,543 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 825,33 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Anteils am 03.09.2026 auf 44,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,47 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 28,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at