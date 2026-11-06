S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Las Vegas Sands gewesen.

Die Las Vegas Sands-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,926 Las Vegas Sands-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 40,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 651,70 USD wert. Mit einer Performance von -34,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Las Vegas Sands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at