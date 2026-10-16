Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Las Vegas Sands-Anlage im Blick
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Las Vegas Sands-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Las Vegas Sands-Anteile an diesem Tag bei 45,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,031 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 844,24 USD, da sich der Wert einer Las Vegas Sands-Aktie am 15.10.2026 auf 38,32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,58 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Las Vegas Sands bezifferte sich zuletzt auf 24,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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