Las Vegas Sands Aktie

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WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

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Las Vegas Sands-Investment im Blick 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Las Vegas Sands-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 38,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 263,158 Las Vegas Sands-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 9 613,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,53 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,87 Prozent.

Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 24,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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