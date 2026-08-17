S&P 500-Papier Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leggett Platt von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Leggett Platt-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Leggett Platt-Anteile betrug an diesem Tag 51,73 USD. Bei einem Leggett Platt-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,933 Leggett Platt-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 9,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -81,33 Prozent.

Am Markt war Leggett Platt jüngst 1,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at