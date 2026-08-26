S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Leidos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,022 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 134,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,44 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Leidos eine Marktkapitalisierung von 17,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at