Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Leidos-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren abgeworfen
Leidos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Leidos-Papier bei 91,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Leidos-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,097 Leidos-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 140,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,67 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Leidos belief sich zuletzt auf 15,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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