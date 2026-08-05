S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Leidos-Aktie Investoren gebracht.

Die Leidos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,077 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Leidos-Papiers auf 130,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,29 USD wert. Mit einer Performance von +171,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Leidos belief sich jüngst auf 14,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at