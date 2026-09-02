Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Lukratives Leidos-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Leidos-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,20 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hat, hat nun 24,272 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Leidos-Anteile wären am 01.09.2026 3 378,16 USD wert, da der Schlussstand 139,18 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 237,82 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Leidos betrug jüngst 17,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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