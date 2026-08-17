Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Lukrative Lennar-Investition?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lennar-Papier bei 46,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Lennar-Aktie investierten, hätten nun 2,174 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lennar-Aktien wären am 14.08.2026 188,77 USD wert, da der Schlussstand 86,83 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +88,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lennar einen Börsenwert von 20,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lennar Corp.
Analysen zu Lennar Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lennar Corp.
|75,02
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.