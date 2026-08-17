Lennar Aktie

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WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

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Lukrative Lennar-Investition? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lennar-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lennar-Papier bei 46,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Lennar-Aktie investierten, hätten nun 2,174 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lennar-Aktien wären am 14.08.2026 188,77 USD wert, da der Schlussstand 86,83 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +88,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lennar einen Börsenwert von 20,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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