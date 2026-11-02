Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Frühe Anlage
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lennar-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Lennar-Aktie bei 99,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,010 Lennar-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (86,94 USD), wäre das Investment nun 8 694,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,05 Prozent verringert.
Alle Lennar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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