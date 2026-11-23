Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Lennar-Investment im Blick
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lennar-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127,43 USD wert. Bei einem Lennar-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,474 Lennar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 80,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 336,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,64 Prozent verringert.
Insgesamt war Lennar zuletzt 19,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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