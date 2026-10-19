Lennar Aktie

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WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

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Lohnende Lennar-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lennar eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Lennar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 125,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Lennar-Aktie investierten, hätten nun 0,795 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Lennar-Aktie auf 77,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,74 Prozent abgenommen.

Der Lennar-Wert an der Börse wurde auf 18,34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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