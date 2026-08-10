Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Lohnende Lennar-Investition?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lennar von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Lennar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 105,72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lennar-Aktie investierten, hätten nun 94,589 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 340,90 USD, da sich der Wert einer Lennar-Aktie am 07.08.2026 auf 88,18 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 340,90 USD entspricht einer negativen Performance von 16,59 Prozent.
Der Börsenwert von Lennar belief sich zuletzt auf 21,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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