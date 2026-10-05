Lennar Aktie

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WKN: 851022 / ISIN: US5260571048

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Lennar-Investment 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lennar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lennar-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lennar-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,887 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 868,92 USD, da sich der Wert einer Lennar-Aktie am 02.10.2026 auf 79,81 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 868,92 USD entspricht einer negativen Performance von 13,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lennar bezifferte sich zuletzt auf 19,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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