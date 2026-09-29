Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Linde-Investment
|
29.09.2026 10:03:33
S&P 500-Papier Linde-Aktie: Hätte sich eine Linde-Investition von vor einem Jahr gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Linde-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Linde-Papier bei 476,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,099 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Linde-Anteile wären am 28.09.2026 990,66 USD wert, da der Schlussstand 472,04 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 0,93 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Linde einen Börsenwert von 216,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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